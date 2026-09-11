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Царьград

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"Сильные муниципалитеты – сильный регион": как повысить привлекательность Пинежья

"Сильные муниципалитеты – сильный регион": как повысить привлекательность Пинежья

В Пинежском округе прошел форум, посвященный развитию территорииНа форуме "Сильные муниципалитеты – сильный регион" обсудили пути развития Пинежского округа, чтобы молодежь могла уверенно строить будущее, жить и работать на малой родине.

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