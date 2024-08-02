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Пермский суд заблокировал интернет-ресурсы, где продавались фейковые счетчики

Пермский суд заблокировал интернет-ресурсы, где продавались фейковые счетчики

Также там рекламировали услуги по перепрограммированию счетчиков и манипуляции с их работой.Свердловский районный суд принял решение заблокировать интернет-ресурсы, на которых продавались устройства для безучетного потребления электроэнергии.

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