Пермский суд заблокировал интернет-ресурсы, где продавались фейковые счетчики

Также там рекламировали услуги по перепрограммированию счетчиков и манипуляции с их работой.Свердловский районный суд принял решение заблокировать интернет-ресурсы, на которых продавались устройства для безучетного потребления электроэнергии.
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