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Царьград

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Над Белгородом сработала система ПВО: Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу

Над Белгородом сработала система ПВО: Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу.

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