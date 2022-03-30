В Краснодаре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве

В Краснодаре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве

В дежурную часть отдела полиции (поселок Калинино) Управления МВД России по городу Краснодару с сообщением о мошенничестве обратился представитель кредитно-финансового учреждения.

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