Медведев после соглашения ФРГ и Украины заявил о союзе нацистов с бандеровцами

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев после заключения в Берлине соглашения о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Украине, заявил о союзе нацистов с бандеровцами.
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