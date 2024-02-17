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Медведев после соглашения ФРГ и Украины заявил о союзе нацистов с бандеровцами

Медведев после соглашения ФРГ и Украины заявил о союзе нацистов с бандеровцами

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев после заключения в Берлине соглашения о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Украине, заявил о союзе нацистов с бандеровцами.

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