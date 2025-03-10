Дептранс ЯНАО уточнил условия ограничения для большегрузов на весну и лето

Сроки действия ограничений движения по дорогам Ямала для тяжелого транспорта разбили на два сезона, уточнив даты и условия для каждого: это весенний — с 15 апреля до 14 мая, и летний — с 1 июня по 31 августа 2025 года.
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