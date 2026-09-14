«Троицу» Андрея Рублева изъяли из иконостаса для проверки состояния витрины

Икона «Троица» XV века, созданная Андреем Рублевым, была временно изъята из иконостаса Троице-Сергиевой лавры для проведения проверки климатической витрины, в которой она находилась.
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