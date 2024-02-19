Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу. Кадры встречи министра в аэропорту Гаваны в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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