Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лавров прибыл с визитом на Кубу

Лавров прибыл с визитом на Кубу

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с визитом на Кубу. Кадры встречи министра в аэропорту Гаваны в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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