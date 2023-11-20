Зеленскому приготовиться: Шеф Пентагона прибыл в Киев

Шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев, чтобы встретиться с руководством Украины.По словам самого Остина, он прибыл в Киев, чтобы "передать важное сообщение", мол, США продолжат поддерживать Украину "в её борьбе за свободу против агрессии России, как сейчас, так и в будущем".