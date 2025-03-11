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Задача двух тел: почему Split Fiction называют игрой сезона

Задача двух тел: почему Split Fiction называют игрой сезона

Представитель редкой разновидности игр — нельзя проходить одному, только мультиплеер — Split Fiction уже стал вторым самым популярным релизом EA в Steam, а крупные сайты-агрегаторы рецензий отмечают, что средний балл экшена превышает 90%.

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