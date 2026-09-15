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Происшествия

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В Краснодарском крае приезжий ответит в суде за незаконный оборот немаркированной табачной продукции

В Краснодарском крае приезжий ответит в суде за незаконный оборот немаркированной табачной продукции

Следственным отделом ОМВД России по Лабинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего жителя Краснодара по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.

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