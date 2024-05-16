«Тинькофф» запускает первый в России исламский банкинг

«Тинькофф» запустит первый в России федеральный исламский банкинг, сообщил руководитель направления исламского финансирования Асхат Гиниятов на XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир», который проходит в Казани.
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