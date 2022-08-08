Специалисты УрО РАН планируют вывести потомство от первой генетически редактированной коровы

pxhere.com Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН готовится провести эксперимент по выведению потомства от генетически редактированной коровы, сообщила ведущий научный сотрудник центра, доктор биологических наук Анна Кривоногова.
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