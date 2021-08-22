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Талибский Афганистан: итоги и перспективы

Начало использования Афганистана для противодействия России положили англичане. Вмешательство британцев во внутренние дела страны и грубое посягательство на местные обычаи привели к тому, что племена одно за другим стали поднимать восстания.

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