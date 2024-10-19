Ученый Бурматнов: быстрее всего хлеб черствеет при хранении в холодильнике

Научно доказано, что быстрее всего очерствение хлеба происходит при температуре от 0 до 10 °С. Поэтому можно сказать, что хранение в холодильнике не имеет преимуществ перед другими способами хранения и не гарантирует свежесть изделия в течение более длительного времени, рассказал "Газете.