Ученый Бурматнов: быстрее всего хлеб черствеет при хранении в холодильнике

Научно доказано, что быстрее всего очерствение хлеба происходит при температуре от 0 до 10 °С. Поэтому можно сказать, что хранение в холодильнике не имеет преимуществ перед другими способами хранения и не гарантирует свежесть изделия в течение более длительного времени, рассказал "Газете.
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