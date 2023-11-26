СЦКК: по Макеевке выпущены три ракеты РСЗО

В ночь на 26 ноября ВСУ обстреляли Макеевку тремя ракетами из систем залпового огня. Об этом сообщил Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).