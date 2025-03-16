Глава КХЛ Морозов: будем счастливы, если Овечкин вернется в Россию

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов оценил слова нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина, который не исключил возвращения в московское "Динамо" после завершения контракта с "Вашингтоном" летом 2026 года, передает "Матч ТВ".
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