TWZ: США обнаружили клон иранского дрона возле Флориды

У побережья Флориды обнаружен американский аналог иранского БПЛА Shahed-136. Судно компании Hot Spots Charters выловило аппарат недалеко от авиабазы Эглин.
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