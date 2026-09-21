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Царьград

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TWZ: США обнаружили клон иранского дрона возле Флориды

TWZ: США обнаружили клон иранского дрона возле Флориды

У побережья Флориды обнаружен американский аналог иранского БПЛА Shahed-136. Судно компании Hot Spots Charters выловило аппарат недалеко от авиабазы Эглин.

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