В Хабаровске торговцу запрещенными веществами грозит 20 лет колонии

В ходе оперативно-розыскных действий по анализу информации о деятельности организованной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков, сотрудники отдела по контролю за наркоторговлей транспортом Хабаровского управления МВД России выявили и задержали 20-летнего жителя Хабаровска.
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