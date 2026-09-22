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Космос по-вашингтонски

Космос по-вашингтонски

Министр ВВС США впервые публично признал, что Вашингтон располагает «средствами космического контроля» на орбите Изображение сгенерировано ИИ Их назначение сформулировано привычно благородно – защита американских сил и союзников от «враждебных действий».

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