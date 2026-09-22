Министр ВВС США впервые публично признал, что Вашингтон располагает «средствами космического контроля» на орбите Изображение сгенерировано ИИ Их назначение сформулировано привычно благородно – защита американских сил и союзников от «враждебных действий».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Мендель заявила, ...
- В Латвии погранич...
- ГУР Украины объяв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым