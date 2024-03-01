Печень кальмара поможет в борьбе с болезнями почек и не только

Дальневосточный кальмар Российские ученые определили, что печень дальневосточного кальмара, вернее полученный из нее синаптамид, способен весьма эффективно подавлять воспаление в почечных тканях после перенесенной ишемии органа.
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