В Кыргызстане заложили капсулу под строительство китайско-кыргызского предприятия по сборке автомобилей

Бишкек, 2 марта /Синьхуа/ -- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и посол Китая Ду Дэвэнь в среду приняли участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство китайско-кыргызского предприятия по сборке автомобилей.
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