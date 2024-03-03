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Китай

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В Кыргызстане заложили капсулу под строительство китайско-кыргызского предприятия по сборке автомобилей

Бишкек, 2 марта /Синьхуа/ -- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и посол Китая Ду Дэвэнь в среду приняли участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство китайско-кыргызского предприятия по сборке автомобилей.

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