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  • саша дмитренко
    не  будь  он  на  пике-не  рискнул  бы  расстреливать  кучу  генералов  победителейБез Сталина не бы...
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    то же  самое  только  другими  словами)))Без Сталина не бы...
  • саша дмитренко
    засранец!  тебя  же  предупредили  НЕ  ТЯВКАЙ!Без Сталина не бы...

ТРЮДОнуло

ТРЮДОнуло

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ну что, две красные чёрточки добрались и до Канады и теперь в списке уволенных прибыло.

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