Ученые разработали тест, который может обнаружить рак за один час. Как он работает и сколько стоит

Американские исследователи из Техасского университета в Эль-Пасо (UTEP) создали портативное устройство, которое может обнаруживать колоректальный и простатический рак дешевле и быстрее, чем существующие методы.
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