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Беглые борцы с Путиным на Западе стали не нужны

Беглые борцы с Путиным на Западе стали не нужны

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Одна за другой статьи в западной либеральной прессе о том, как плохо обращаются с «российскими» эмигрантами, сбежавшими от «кровавого режима Путина», в Европе и Америке… Фото:AP То в Испании, понимаешь, у них проблемы – время пребывания по визам закончилось, а обещанного вида на жительство или политического убежища не дают… Ну с Испанией еще куда ни шло – вокруг полно европейских «цивилизованных» стран, можно из одной в другую мотаться, правда не до бесконечности, но по кругу поколесить какое-то время можно… Куда хуже обстоят дела у тех, кто нелегально (и легально при Байдене, пользуясь специальным приложением в интернете) въехал в США и подал там прошение на получение убежища.

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