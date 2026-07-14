Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«За пять минут тратил на девушек легкого поведения почти 200 тыс. руб». Мэра Уфы уволили за коррупцию и наркотики

«За пять минут тратил на девушек легкого поведения почти 200 тыс. руб». Мэра Уфы уволили за коррупцию и наркотики

Депутаты городского совета Уфы единогласно отправили в отставку главу администрации города Ратмира Мавлиева.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Эти падлы  вне национальности,партийности, и вероисповедания, и не трынди на ЕР, за умного сойдёшь, но не точно.😡😡😡
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1 м.
Елена Секретева
Даже и сомнений ни у кого нет!!!!
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4 н.
я яя
Да уже все избрали!
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4 н.