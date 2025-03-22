В Нижнем Новгороде открыли Неделю детской книги

Этой традиции уже почти 100 лет. Впервые праздник книги провели в Москве в 1928 году. Была целая книжная демонстрация — по улицам шли ребята в карнавальных костюмах с плакатами и огромными книгами в руках.
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