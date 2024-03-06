Неверные приоритеты: почему действия Израиля в секторе Газа вызывают осуждение даже на Западе

26 февраля в Вашингтоне произошёл шокирующий даже по меркам Штатов инцидент: военнослужащий ВВС США Аарон Бушнелл, расположившись напротив входа в посольство Израиля, облил себя горючей жидкостью и с криком «Свободу Палестине!» поджёг.