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Можно ли использовать чужие изображения, созданные ИИ? Первые выводы из трех свежих судебных дел

Российские суды начали формировать практику по спорам об изображениях, созданных с помощью ИИ. Окончательные выводы делать пока рано: все три дела сейчас рассматривают в кассации, но уже можно увидеть, какие доводы суды принимают, а какие – нет.

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