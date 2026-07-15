Можно ли использовать чужие изображения, созданные ИИ? Первые выводы из трех свежих судебных дел

Российские суды начали формировать практику по спорам об изображениях, созданных с помощью ИИ. Окончательные выводы делать пока рано: все три дела сейчас рассматривают в кассации, но уже можно увидеть, какие доводы суды принимают, а какие – нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии