🚍 Новый автобусный маршрут свяжет Севастополь и ДНР Запуск маршрута планируется не позднее 8 октября этого года, сообщили в Росавтотрансе.
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🚍 Новый автобусный маршрут свяжет Севастополь и ДНР Запуск маршрута планируется не позднее 8 октября этого года, сообщили в Росавтотрансе.