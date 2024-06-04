СК РФ начал проверку Макаревича* после беседы с пранкерами

СК начал доследственную проверку в отношении основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* после его беседы с телефонными пранкерами Вованом и Лексусом, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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