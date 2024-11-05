ЦСКА мог подписать Дугласа Луиса и звезду «Зенита» Вендела: «Он сам хотел к нам, просил отпустить его»

Бывший скаут ЦСКА Антон Чистяков в интервью журналисту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал, что армейцы дважды пытались подписать полузащитника Вендела, ныне выступающего за «Зенит», а также вели переговоры о переходе хавбека Дугласа Луиса, который сейчас играет за «Ювентус».