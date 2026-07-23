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Это еще не бунт. Настоящее испытание Зеленскому только предстоит

Это еще не бунт. Настоящее испытание Зеленскому только предстоит

Киев меняет кадры под давлением улицы, но настоящее испытание ему только предстоит. Александр Сырский уходит с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ, а на его место приходит генерал Михаил Драпатый.

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