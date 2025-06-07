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Турецкому блогеру Толге Озтюрку отказали во въезде на Украину из-за визы РФ

Турецкому блогеру Толге Озтюрку отказали во въезде на Украину из-за визы РФ

Турецкого блогера Толгу Озтюрка задержали украинские пограничники из-за российского штампа в паспорте.

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