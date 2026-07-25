Токаев предложил заморозить конфликт на Украине, Путин пообещал проинформировать 25 июля в Омске в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялась встреча президентов РФ и РК – Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева – для обсуждения актуальных тем взаимодействия, сотрудничества и укрепления отношений двух стран.