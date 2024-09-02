Петербуржцам рассказали, как уберечь детей от болезней в школах

Эксперты напомнили о правилах гигиены для школьников. Сотрудники петербургского Роспотребнадзора в связи с началом нового учебного года пояснили, как снизить риск заражения детей респираторными заболеваниями в школе.
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