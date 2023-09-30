Более 50 стендов с видеоиграми представят российские разработчики на фестивале Игропром в Москве

В Москве 7 и 8 октября пройдет Всероссийский фестиваль ИГРОПРОМ. Пожалуй, самое масштабное событие в российской индустрии видеоигр соберет более 3000 участников на крупнейшей выставочной площадке страны – ВДНХ.
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