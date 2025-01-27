Михаил Мишустин утвердил индексацию соцвыплат на 9,5% с 1 февраля

В России с 1 февраля дополнительно проиндексируют более 40 социальных выплат.Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной индексации более четырех десятков социальных выплат, в том числе пенсий.
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