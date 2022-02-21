Мир отношений

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Родственные души

Родственные души

У Куприна есть рассказ «На разъезде» о даме, которая ехала с жестоким и грубым мужем в поезде.   Муж уснул и храпел — устал замечания делать и одергивать… И дама разговорилась с молодым офицером — совершенно невинный разговор, о посторонних вещах.

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