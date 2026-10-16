Взаимодействие в области оборонной промышленности договорились расширить министр обороны Индии Раджнатх Сингх и первый вице-премьер-министр и министр промышленности и торговли Чешской Республики Карел Гавличек в ходе личной встречи 13 октября в Дели, сообщает ANI News.