Поразить все цели: расчеты С-400 «Триумф» отразили авиационный и ракетный удар «противника» в Сибири

В рамках учения по противовоздушной обороне боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» соединения ПВО Центрального военного округа (ЦВО) отразили авиационный и ракетный удар условного противника по военным объектам региона.