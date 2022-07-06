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Поразить все цели: расчеты С-400 «Триумф» отразили авиационный и ракетный удар «противника» в Сибири

Поразить все цели: расчеты С-400 «Триумф» отразили авиационный и ракетный удар «противника» в Сибири

В рамках учения по противовоздушной обороне боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» соединения ПВО Центрального военного округа (ЦВО) отразили авиационный и ракетный удар условного противника по военным объектам региона.

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