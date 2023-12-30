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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб – вновь от «Коламбуса». У него 79,8% сэйвов в последних 4 играх

Вратарь «Торонто» отразил 16 бросков из 21 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (5:6 ОТ).

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