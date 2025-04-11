❗️ Стала известна причина отключения света в некоторых населенных пунктах Крыма Из-за плохой погоды в некоторых населённых пунктах отключили электричество.
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❗️ Стала известна причина отключения света в некоторых населенных пунктах Крыма Из-за плохой погоды в некоторых населённых пунктах отключили электричество.