На пятом году конфликта на Украине наблюдается тихое, но несомненное движение населения.
Масштабы депопуляции на Украине поражают. Киеву пора принять неизбежное
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Юрий Золотарев
Если Украина хочет мира, ей следует перестать быть БандероЖОПией! И украинцы должны перевешать всех (ВСЕХ!!!) бандероЖОПов!
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АС
Анатолий Страшко
Юрий, что такое "Украина" сегодня? Для меня это всё более проясняющийся результат попытки Ленина создать республику , как часть великого Советского Союза. Страны где власть принадлежит народу , земля крестьянам, заводы и фабрики - рабочим. Что видим в результате? Не всё пошло по плану Кремлёвского мечтателя. Менее чем в 100 лет, начали крушиться его мечты. И всё более мы понимали, во всяком случае отдельное количество мыслящих людей, что очень Ленин поторопился. И не злые империалисты этому способствовали, хотя и не без того. Всё развитие нашей советской страны показывало, что одни в ней должны работать, а другие пользоваться результатами их труда. И лозунг все равны перед Законом -это фикция . Всё равно будут среди равных те, кто всё-таки ровнее. И им надо потреблять "немного больше", чем остальным. А с приближением к обещанному коммунизму в 80 году, это "немного больше" превращалось в "намного больше". И даже Яковлев , сменивший Суслова этого коммунистического идеолога" начал понимать, что зашли в тупик. Что СССР приходит хана. Что в нем даже отдельные народы уже потребляют "намного больше" чем другие народы. И случилось то, что и должно было случиться. Посмотрите как откалывались от Москвы республики. Это юг и запад. А почему?. Почему не якуты, не поморы, не ненцы? Да потому что для этих народов единственное средство выживания их труд. А для южных , западных этносов- их труд для его использования в целях извлечения дополнительного природного и географического "навара". А Усраина это угол СССР. Это одновременно и юг и запад. Плюс другие природные качества региона. Вот и началось убегание от Москвы (читай базиса СССР -центральных регионов страны) этих переферийных царьков, которым показалось , что они и сами с усами. Вот и выскочили на арену пашиняны, саакашвили, ,,,,алиевы, разные прибалтийские потомки фашистов. Так что может и не надо сильно нам расстраиваться, что Боря , хоть и по пьяни , но что-то и полезное мог сделать. И смириться с тем, что первый опыт Ленина создать государство трудового народа потерпел неудачу. Развитие его идей будет продолжено.
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