«Возвращенцы» взбаламутили и Москву, и Магадан

То есть Вы считаете, что для вас Конституция не является законом?

ГД

Галина Дубровская

Если они уехали и прожигали свои деньги там за границей ничего не делая ???…. И вы думаете что такой контингент будет трудится в поте лица над набережной охотского моря??? Вы глубцы