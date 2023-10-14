Колыма не примет предателей из числа релокантов (людей, которые переезжают на новое место жительства и работы, но остаются гражданами своей родной страны — ред.
«Возвращенцы» взбаламутили и Москву, и Магадан
Комментарии
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Владимир
Артисты, которые по телевизору призывали голосовать, наверное, тоже.
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11 час.
Анатолий Зотов
То есть Вы считаете, что для вас Конституция не является законом?
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8 час.
ГД
Галина Дубровская
Если они уехали и прожигали свои деньги там за границей ничего не делая ???…. И вы думаете что такой контингент будет трудится в поте лица над набережной охотского моря??? Вы глубцы
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1 час.
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