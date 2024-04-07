Неконтролируемую миграцию нужно устранить

Православная общественность обратилась к Владимиру Путину в связи возросшей угрозой национальной безопасности нашей страны после теракта в Крокус Сити Холле В связи с возросшей угрозой национальной безопасности нашей страны со стороны мигрантов после кровавого теракта в Крокус Сити Холле Православная общественность обратилась к Президенту Российской Федерации Путину В.