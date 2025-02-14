Су-25: на выход, в историю

Су-25, А-10, Q-5 исчезают и скоро совсем сойдут с арены. Насколько это ослабит ВВС соответствующих стран – вопрос, потому что стоит признать: сегодня классический штурмовик – это оружие уходящей эпохи, и уже сегодня ему практически нет места на современном театре военных действий.