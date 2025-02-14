БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Еслибы Гарант захотел-прикрыл бы это в 10 минут. Но ОН  не хочет. (только не говорите, что ОН не знает !)Несмотря на проте...
  • Sergey
    вот вам и (решает народ).....  народ нужен для обслуживания хотелок (элиты).Несмотря на проте...
  • Слава Белый
    А вы к Путину обратитесь. Он закроет их сразу.Несмотря на проте...

Су-25: на выход, в историю

Су-25: на выход, в историю

Су-25, А-10, Q-5 исчезают и скоро совсем сойдут с арены. Насколько это ослабит ВВС соответствующих стран – вопрос, потому что стоит признать: сегодня классический штурмовик – это оружие уходящей эпохи, и уже сегодня ему практически нет места на современном театре военных действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх