ЕК согласилась на аудит помощи для Украины, чтобы убедить Венгрию

Еврокомиссия (ЕК) готова пойти на уступки Венгрии ради одобрения помощи для Украины. Чиновники готовы каждый год проводить аудит выделенных средств, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Евросоюзе.
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