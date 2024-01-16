Вам не нравится промышленный импорт негров в Россию? Рожайте, или молчите

AFTERSHOCK На днях, 9 января, представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед заявил о том, что кенийские власти планируют направить в Россию крупную партию своего населения, которое будет использоваться в качестве рабочей силы.
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Комментарии
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nadir melikov
Горбачов разрушиль СССР-400 миллион в одной семье проживали отлично с огромном территорией 22,3млн.квадратных км а тепер возится в РФ западных агентов чтобы разрущить россия из внутри -это не приемлимо
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4 час.
Стас Гулинов
Скажи ка, дядя))) Александр Сергеевич Пушкин был русским? Православным? Патриотом?
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3 час.
Стас Гулинов
А кстати, кто по профессии эти 10 тыщ негров? https://www.youtube.com/watch?v=jXufRZFlObU&t=7s
Темнокожий "десантник" поет "Синева"
YouTube
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3 час.
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