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Путин обсудит с Эрдоганом возможность ограничения вывоза зерна с Украины в Европу

Путин обсудит с Эрдоганом возможность ограничения вывоза зерна с Украины в Европу

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о возможности ограничения вывоза зерна и продовольствия с Украины в Европу, поскольку грузы не попадают в нуждающиеся в них страны.

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