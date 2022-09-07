Путин обсудит с Эрдоганом возможность ограничения вывоза зерна с Украины в Европу

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о возможности ограничения вывоза зерна и продовольствия с Украины в Европу, поскольку грузы не попадают в нуждающиеся в них страны.